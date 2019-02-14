У підозрюваного в хабарництві слідчого знайшли 18 тисяч доларів

Зазначається, що слідчий з відділу розслідувань транспортних злочинів наприкінці 2018 року отримав 3,3 тис. доларів за унеможливлення притягнення до відповідальності порушника правил безпеки дорожнього руху, який збив людину.

У ході проведення обшуку 13 лютого в помешканні слідчого було вилучено кошти у сумі 18,2 тис. доларів , 1 тис. з яких він одержав у якості частини неправомірної вигоди.

Слідчому повідомили про підозру в незаконному збагаченні, вчиненому службовцем, який займає особливо відповідальне становище. Наразі вирішується питання про арешт.

Раніше УНН повідомляв, що у Черкасах викрили слідчого поліції, який вимагав 5 тис. доларів за закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Кривому Розі викрито начальника райвідділу державної виконавчої служби під час одержання 500 тис. грн хабара.