Чиновник виконавчої служби погорів на хабарі у 500 тис. грн

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Кривому Розі викрито начальника райвідділу державної виконавчої служби під час одержання 500 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

"... викрито начальника Криворізького райвідділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч гривень від громадянина за вирішення питання щодо придбання комплексу нежитлових приміщень за заниженою вартістю", - повідомили у прокуратурі.

12 лютого 2019 року під час одержання вказаних грошових коштів зловмисника було викрито правоохоронними органами та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили на хабарі оперуповноваженого поліції.

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