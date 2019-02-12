В Одесі викрили на хабарі оперуповноваженого поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. СБУ викрила на систематичних хабарах оперуповноваженого одного із райвідділів Головного управління Національної поліції в Одеській області. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Одеській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець створював штучні ситуації, під час яких вимагав від громадян гроші за непритягнення до відповідальності за нібито причетність до скоєних правопорушень. Вартість «послуг» зловмисника становила від тисячі доларів США. У випадку несплати грошей поліцейський погрожував кримінальним переслідуванням за фальсифікованими матеріалами про злочин", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем від місцевого жителя першої частини неправомірної вигоди в розмірі триста американських доларів. За вказану суму поліцейський обіцяв повернути заявнику паспорт громадянина України, вилучений у чоловіка за начебто скоєне правопорушення.
Чоловікові повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, в Одеській області на хабарі затримали головного інспектора митного поста "Акерман" Одеської митниці ДФС.