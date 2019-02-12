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В Одессе разоблачили на взятке оперуполномоченного полиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. СБУ разоблачила на систематических взятках оперуполномоченного одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Одесской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник создавал искусственные ситуации, при которых требовал от граждан деньги за непривлечение к ответственности за якобы причастность к совершенным правонарушениям. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от тысячи долларов США. В случае неуплаты денег полицейский угрожал уголовным преследованием по фальсифицированным материалами о преступлении", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом от местного жителя первой части неправомерной выгоды в размере триста американских долларов. За указанную сумму полицейский обещал вернуть заявителю паспорт гражданина Украины, изъятый у мужчины за якобы совершенное правонарушение.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об объявлении его в розыск.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Одесской области на взятке задержали главного инспектора таможенного поста "Аккерман" Одесской таможни ГФС.

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