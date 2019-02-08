На Одещині на хабарі затримали інспектора митниці

"Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України, в рамках здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, за оперативного супроводження УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Нацполіції України та спільно з Територіальним Управлінням ДБР, розташованого у м. Миколаєві, на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито головного інспектора митного поста "Акерман" Одеської митниці ДФС", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, досудове розслідування встановило, що головний інспектор вимагала хабар у розмірі 800 доларів США за неперешкоджання підприємницькій діяльності суб’єкта господарювання, зокрема погодження митних експортних товарних декларацій.

7 лютого 2019, після одержання визначеної суми хабара, посадову особу Одеської митниці ДФС затримали. Військовою прокуратурою вказаній особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також обрання запобіжного заходу. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, заступника директора держпідприємства затримали на хабарі 190 тис. грн.