В Одесской области на взятке задержали инспектора таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Одесской области на взятке задержали главного инспектора таможенного поста "Аккерман" Одесской таможни ГФС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины, в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, при оперативном сопровождении УЗЭ в Одесской области ДЗЭ Нацполиции Украины и совместно с территориальным управлением ГБР, расположенного в пгт. Николаеве, на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен главный инспектор таможенного поста "Аккерман" Одесской таможни ГФС", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, досудебное расследование установило, что главный инспектор требовала взятку в размере 800 долларов США за непрепятствование предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования, в частности согласования таможенных экспортных товарных деклараций.
7 февраля 2019, после получения определенной суммы взятки, должностное лицо Одесской таможни ГФС задержали. Военной прокуратурой указанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также избрание меры пресечения. Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, заместителя директора госпредприятия поймали на взятке 190 тыс. грн.