Чиновник исполнительной службы погорел на взятке в 500 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Кривом Роге разоблачили начальника райотдела государственной исполнительной службы при получении 500 тысяч гривен взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
"... разоблачен начальник Криворожского райотдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Установлено, что указанный чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в размере 500 тысяч гривен от гражданина за решение вопроса о приобретении комплекса нежилых помещений по заниженной стоимости", - сообщили в прокуратуре.
12 февраля 2019 года во время получения указанных денежных средств злоумышленник был разоблачен правоохранительными органами и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Одессе разоблачили на взятке оперуполномоченного полиции.