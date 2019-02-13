У Черкасах на хабарі викрили слідчого поліції

"У Черкасах оперативники спецслужби встановили, що слідчий Головного управління Національної поліції у Черкаській області вимагав у місцевого жителя п’ять тисяч доларів США за закриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Також, співробітники СБУ задокументували отримання поліцейським частини неправомірної вигоди у розмірі 3300 доларів.

"У межах розпочатого кримінального провадження під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі викрито начальника райвідділу державної виконавчої служби під час одержання 500 тис. грн хабара.