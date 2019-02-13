У Черкасах на хабарі викрили слідчого поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На хабарі викрили слідчого Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"У Черкасах оперативники спецслужби встановили, що слідчий Головного управління Національної поліції у Черкаській області вимагав у місцевого жителя п’ять тисяч доларів США за закриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Також, співробітники СБУ задокументували отримання поліцейським частини неправомірної вигоди у розмірі 3300 доларів.
"У межах розпочатого кримінального провадження під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Кривому Розі викрито начальника райвідділу державної виконавчої служби під час одержання 500 тис. грн хабара.