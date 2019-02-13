В Черкассах на взятке разоблачили следователя полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На взятке разоблачили следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В Черкассах оперативники спецслужбы установили, что следователь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области требовал у местного жителя пять тысяч долларов США за закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.
Также, сотрудники СБУ задокументировали получение полицейским части неправомерной выгоды в размере 3300 долларов.
"В рамках начатого уголовного производства под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Кривом Роге разоблачили начальника райотдела государственной исполнительной службы при получении 500 тыс. грн взятки.