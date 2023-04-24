В Подмосковье упал беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Подмосковье в рф якобы упал неизвестный беспилотник, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, дрон нашла жительница Богородского округа, когда гуляла по лесу.
Приехавшие полицейские обнаружили разломанный пополам беспилотник, а вокруг были пластиковые пакеты с желтым порошком.
"Предварительно, это брикеты с взрывчатым веществом, а упавшим летальным аппаратом оказался UJ-22 Airborn", - пишет телеграм-канал 112.
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