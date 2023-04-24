У Підмосков'ї впав безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Підмосков'ї в рф нібито впав невідомий безпілотник, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.
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Як повідомляється, дрон знайшла жителька Богородського округу, коли гуляла лісом.
Поліцейські рф, які приїхали, виявили розламаний навпіл безпілотник, а навколо були пластикові пакети з жовтим порошком.
"Попередньо, це брикети з вибуховою речовиною, а летальним апаратом, що впав, виявився UJ-22 Airborn", - пише телеграм-канал 112.
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