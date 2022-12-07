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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В санкт-петербурге в рф задержали российского пропагандиста, сотрудника местного телеканала "78" (МИЦ "Известия")  родиона северьянова за стрельбу в дорожного рабочего, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщает СМИ, северьянов поссорился с рабочим и выстрелил ему в голову из газового пистолета. Пропагандиста задержала полиция, оружие изъяли. Сообщается, что инцидент произошел недавно.

северьянова обвиняют по статье о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

Добавим

северьянов, как корреспондент МИЦ "Известия", освещал войну в Украине с февраля 2022 года. Он производил репортажи для российских СМИ с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также из Мариуполя.

В начале мая президент рф владимир путин наградил северьянова орденом "мужества".

Напомним

Служба госбезопасности Латвии рекомендовала министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу внести в черный список бывшего журналиста телеканала "Дождь" Алексея Коростелева.

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