Детали

Как сообщает СМИ, северьянов поссорился с рабочим и выстрелил ему в голову из газового пистолета. Пропагандиста задержала полиция, оружие изъяли. Сообщается, что инцидент произошел недавно.

северьянова обвиняют по статье о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Добавим

северьянов, как корреспондент МИЦ "Известия", освещал войну в Украине с февраля 2022 года. Он производил репортажи для российских СМИ с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также из Мариуполя.

В начале мая президент рф владимир путин наградил северьянова орденом "мужества".

Напомним

Служба госбезопасности Латвии рекомендовала министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу внести в черный список бывшего журналиста телеканала "Дождь" Алексея Коростелева.