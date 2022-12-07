У рф за стрілянину затримали російського пропагандиста, нагородженого путіним

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Як повідомляє ЗМІ, северьянов посварився з робітником та вистрілив йому в голову з газового пістолета. Пропагандиста затримала поліція, зброю вилучили. Повідомляється, що інцидент стався нещодавно.

северьянова звинувачують за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Додамо

северьянов, як кореспондент МІЦ "Известия", висвітлював війну в Україні з лютого 2022 року. Він робив репортажі для російських ЗМІ з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також із Маріуполя.

На початку травня президент рф володимир путін нагородив северьянова орденом "мужності".

Нагадаємо

Служба держбезпеки Латвії рекомендувала міністру внутрішніх справ Крістапсу Еклонсу внести до чорного списку колишнього журналіста телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова.