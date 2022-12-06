Служба держбезпеки Латвії рекомендувала внести колишнього ведучого "Дождя" до чорного списку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Служба держбезпеки (СДБ) Латвії рекомендувала міністру внутрішніх справ Крістапсу Еклонсу внести до чорного списку колишнього журналіста телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова, передає УНН із посиланням на Delfi.
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СДБ оцінила заяви, які прозвучали у програмі "Тут і зараз" 1 грудня, і дійшла висновку, що їх можна розцінювати як заклик надати матеріальну підтримку зс рф під час військової операції.
Незважаючи на пояснення, дані пізніше представниками "Дождя", СДБ вважає, що в інформаційному просторі Латвії є неприпустимим поширення інформації, яка закликає громадськість підтримати російські окупаційні війська.
"Цілеспрямовані військові атаки та насильство проти мирного населення України з боку російських збройних формувань визнано тероризмом, а російську федерацію державою, яка підтримує тероризм", зазначають у службі.
Враховуючи зазначені обставини, за оцінкою СДБ, висловлювання в програмі спрямовані проти інтересів національної безпеки Латвії та створюють хибне враження про російську армію, заохочуючи громадську симпатію до агресорів.
5 грудня СДБ надіслала свою оцінку заявам у програмі до Національної ради електронних медіа. Як вже було оприлюднено, Рада прийняла рішення про анулювання ліцензії на мовлення "ТБ Дождь".
Разом з тим, під час перевірки, проведеної СДБ, було встановлено, що зйомки програми "Тут і зараз" 1 грудня велися в редакції телеканалу "TV Rain" у столиці Грузії Тбілісі. Автор заяв, ведучий програми Коростельов постійно проживає і працює в Грузії. Оскільки Коростельов не має посвідки на проживання в Латвії, відповідно до статті 4 Кримінального кодексу, особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності в Латвії, зазначають у службі.
У той же час СДБ рекомендував міністру внутрішніх справ включити Коростельова в так званий чорний список, або список іноземців, яким заборонений в'їзд до Латвійської Республіки.
Також у СДБ попередили головного редактора "ТВ Дождь" Тихона Дзядка про передбачену кримінальну відповідальність у разі вчинення кримінальних правопорушень.
За збір фінансових коштів або майна на користь стороні, що бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, з метою порушити територіальну цілісність, передбачена кримінальна відповідальність, нагадує СДБ.
Нагадаємо
1 грудня в ефірі «Дождя» Олексій Коростельов заявив про допомогу російським військовим. Телеканал його за це звільнив. Пізніше гендиректор «Дождя» Наталія Синдєєва назвала звільнення Коростельова помилкою і попросила його повернутися.