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Служба держбезпеки Латвії рекомендувала внести колишнього ведучого "Дождя" до чорного списку

Служба держбезпеки Латвії рекомендувала внести колишнього ведучого "Дождя" до чорного списку

Київ • УНН

 • 824257 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Служба держбезпеки (СДБ) Латвії рекомендувала міністру внутрішніх справ Крістапсу Еклонсу внести до чорного списку колишнього журналіста телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова, передає УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

СДБ оцінила заяви, які прозвучали у програмі "Тут і зараз" 1 грудня, і дійшла висновку, що їх можна розцінювати як заклик надати матеріальну підтримку зс рф під час військової операції.

Незважаючи на пояснення, дані пізніше представниками "Дождя", СДБ вважає, що в інформаційному просторі Латвії є неприпустимим поширення інформації, яка закликає громадськість підтримати російські окупаційні війська.

"Цілеспрямовані військові атаки та насильство проти мирного населення України з боку російських збройних формувань визнано тероризмом, а російську федерацію державою, яка підтримує тероризм", зазначають у службі.

Враховуючи зазначені обставини, за оцінкою СДБ, висловлювання в програмі спрямовані проти інтересів національної безпеки Латвії та створюють хибне враження про російську армію, заохочуючи громадську симпатію до агресорів.

5 грудня СДБ надіслала свою оцінку заявам у програмі до Національної ради електронних медіа. Як вже було оприлюднено, Рада прийняла рішення про анулювання ліцензії на мовлення "ТБ Дождь".

Разом з тим, під час перевірки, проведеної СДБ, було встановлено, що зйомки програми "Тут і зараз" 1 грудня велися в редакції телеканалу "TV Rain" у столиці Грузії Тбілісі. Автор заяв, ведучий програми Коростельов постійно проживає і працює в Грузії. Оскільки Коростельов не має посвідки на проживання в Латвії, відповідно до статті 4 Кримінального кодексу, особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності в Латвії, зазначають у службі.

У той же час СДБ рекомендував міністру внутрішніх справ включити Коростельова в так званий чорний список, або список іноземців, яким заборонений в'їзд до Латвійської Республіки.

Також у СДБ попередили головного редактора "ТВ Дождь" Тихона Дзядка про передбачену кримінальну відповідальність у разі вчинення кримінальних правопорушень.

За збір фінансових коштів або майна на користь стороні, що бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, з метою порушити територіальну цілісність, передбачена кримінальна відповідальність, нагадує СДБ.

Нагадаємо

1 грудня в ефірі «Дождя» Олексій Коростельов заявив про допомогу російським військовим. Телеканал його за це звільнив. Пізніше гендиректор «Дождя» Наталія Синдєєва назвала звільнення Коростельова помилкою і попросила його повернутися.

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