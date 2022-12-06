Служба госбезопасности Латвии рекомендовала внести бывшего ведущего "Дождя" в черный список

Детали

СГБ оценила заявления, прозвучавшие в программе "Здесь и сейчас" 1 декабря, и пришла к выводу, что их можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку рф во время военной операции.

Несмотря на объяснения, данные позже представителями "Дождя", СГБ считает, что в информационном пространстве Латвии недопустимо распространение информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные войска.

"Целенаправленные военные атаки и насилие против мирного населения Украины со стороны российских вооруженных формирований признаны терроризмом, а российская федерация государством, поддерживающим терроризм", отмечают в службе.

Учитывая указанные обстоятельства, по оценке СГБ, высказывания в программе направлены против интересов национальной безопасности Латвии и создают ошибочное впечатление о российской армии, поощряя общественную симпатию к агрессорам.

5 декабря СГБ направила свою оценку заявлениям в программе в Национальный совет электронных медиа. Как уже было обнародовано, что Совет принял решение о аннулировании лицензии на вещание "ТВ Дождь".

В то же время, во время проверки, проведенной СГБ, было установлено, что съемки программы "Здесь и сейчас" 1 декабря велись в редакции телеканала "TV Rain" в столице Грузии Тбилиси. Автор заявлений, ведущий программы Коростелев постоянно проживает и работает в Грузии. Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии, согласно статье 4 Уголовного кодекса, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности в Латвии, отмечают в службе.

В то же время СГБ рекомендовал министру внутренних дел включить Коростелева в так называемый черный список или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику.

Также в СГБ предупредили главного редактора "ТВ Дождь" Тихона Дзядка о предусмотренной уголовной ответственности в случае совершения уголовных правонарушений.

За сбор финансовых средств или имущества в пользу участвующей в вооруженном конфликте, происходящего за пределами Латвии, с целью нарушить территориальную целостность, предусмотрена уголовная ответственность, напоминает СГБ.

Напомним

1 декабря в эфире "Дождя" Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным. Телеканал его за это уволил. Позже гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева назвала увольнение Коростелева ошибкой и попросила его вернуться.