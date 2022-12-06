Латвія анулювала ліцензію на мовлення "Дождя" після скандалу

Деталі

Керівник NEPLP Іварс Аболіньш пояснив агентству LETA, що рішення ухвалене з урахуванням державної безпеки та громадського порядку.

Раніше Аболіньш закликав не політизувати це питання, залишивши ухвалення рішення компетентним органам.

Контекст

Як повідомлялося, у випуску програми "Тут и сейчас" від 1 грудня прозвучала фраза ведучого телеканалу: "Надсилайте нам повідомлення на пошту [email protected] або пишіть нам у наш телеграм-бот. (…) Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті".

Як заявив головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, ця фраза створює відчуття у глядача, що телеканал "Дождь" займається наданням допомоги армії рф. "У зв'язку з цим важливо зазначити таке: телеканал "Дождь" не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії — на фронті або за його межами".

"Оскільки фраза, що прозвучала в ефірі, вводить в оману наших глядачів, ми ухвалили рішення негайно видалити її з повторів і з запису ефіру. Ми вибачаємося перед нашими глядачами", — написав Дзядко в Twitter. Журналістка Катерина Котрікадзе у п'ятницю в ефірі програми "Тут и сейчас" заявила, що "Дождь" вирішив припинити співпрацю з Олексієм Коростелевим.