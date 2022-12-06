Латвия аннулировала лицензию на вещание "Дождя" после скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии на своем заседании, оценив ситуацию, решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала "Дождь", пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш объяснил агентству LETA, что решение принято с учетом государственной безопасности и общественного порядка.
Ранее Аболиньш призвал не политизировать этот вопрос, оставив принятие решения компетентным органам.
Контекст
Как сообщалось, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщение на почту [email protected] или пишите нам в наш телеграмм-бот. (…) Мы надеемся, что многим военнослужащим среди них мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".
Как заявил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии рф. "В этой связи важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами".
"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы извиняемся перед нашими зрителями", — написал Дзядко в Twitter.
Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы "Здесь и сейчас" заявила, что "Дождь" решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым.