Латвия аннулировала лицензию на вещание "Дождя" после скандала

Детали

Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш объяснил агентству LETA, что решение принято с учетом государственной безопасности и общественного порядка.

Ранее Аболиньш призвал не политизировать этот вопрос, оставив принятие решения компетентным органам.

Контекст

Как сообщалось, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщение на почту [email protected] или пишите нам в наш телеграмм-бот. (…) Мы надеемся, что многим военнослужащим среди них мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Как заявил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии рф. "В этой связи важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами".

"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы извиняемся перед нашими зрителями", — написал Дзядко в Twitter.

Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы "Здесь и сейчас" заявила, что "Дождь" решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым.