В пригороде Сараево реализуют социальный проект

Как указано, в рамках проекта в лесной местности региона будут построены развлекательные объекты и детские площадки.

"В наши дни леса и зеленые насаждения имеют еще большее значение, чем раньше", - отметил посол Турции Халдун Коч.

Также посол отметил, что в Боснии и Герцеговине будут реализованы и другие проекты, которые направлены на экономический рост и обеспечение занятости населения.