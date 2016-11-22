В пригороде Сараево реализуют социальный проект
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В пригороде Сараево Турция в сотрудничестве с Главным управлением лесного хозяйства и водного управления Боснии и Герцеговины реализуют социальный проект, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как указано, в рамках проекта в лесной местности региона будут построены развлекательные объекты и детские площадки.
"В наши дни леса и зеленые насаждения имеют еще большее значение, чем раньше", - отметил посол Турции Халдун Коч.
Также посол отметил, что в Боснии и Герцеговине будут реализованы и другие проекты, которые направлены на экономический рост и обеспечение занятости населения.