У передмісті Сараєво реалізують соціальний проект
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У передмісті Сараєво Туреччина у співпраці з Головним управління лісового господарства та водного управління Боснії та Герцеговини реалізують соціальний проект, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як зазначено, у рамках проекту у лісовій місцевості регіону будуть побудовані розважальні об’єкти та дитячі майданчики.
“У наші дні ліси і зелені насадження мають ще більше значення, ніж раніше”, — зазначив посол Туреччини Халдун Коч.
Також посол зазначив, що в Боснії і Герцеговині будуть реалізовані й інші проекти, які спрямовуватимуться на економічне зростання та забезпечення зайнятості населення.