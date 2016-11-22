У передмісті Сараєво реалізують соціальний проект

Як зазначено, у рамках проекту у лісовій місцевості регіону будуть побудовані розважальні об’єкти та дитячі майданчики.

“У наші дні ліси і зелені насадження мають ще більше значення, ніж раніше”, — зазначив посол Туреччини Халдун Коч.

Також посол зазначив, що в Боснії і Герцеговині будуть реалізовані й інші проекти, які спрямовуватимуться на економічне зростання та забезпечення зайнятості населення.