В пригороде Бахмута враг заменил чвк "вагнер", а в самом городе до сих пор "вагнеровцы" - Маляр

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"На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам.

Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления. В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы. Наши войска контролируют окраины города в юго-западной части в районе "Самолет", - сообщила Маляр.

Детали

В целом она указала, что эпицентром боевых действий остается восток. И что там враг осуществляет наступление на нескольких направлениях - Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском.

По ее словам, "на Авдеевском и Марьинском - атаки врага отбиты". "Наступательные действия врага безуспешны", - отметила замминистра.

"На Лиманском враг за прошедшие сутки взял паузу и наступательные действия не проводил. На Купянском продолжаются сейчас бои. Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери", - указала Маляр.

Напомним

пригожин снова заявил о "выводе" ЧВК "вагнер" из Бахмута.