У передмісті Бахмута ворог замінив пвк "вагнер", а в самому місті досі "вагнерівці" - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У передмісті Бахмута російське командування замінило підрозділи ПВК "вагнер" на армійські регулярні загони, у місті наразі "вагнерівці" залишаються. Про це повідомила заступниці міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
Цитата
"На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.
Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення. У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються вагнерівці. Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак", - повідомила Маляр.
Деталі
Загалом вона вказала, що епіцентром бойових дій залишається схід. І що там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіівському, Мар'їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському.
З її слів, "на Авдіівському і Мар'їнському - атаки ворога відбиті". "Наступальні дії ворога безуспішні", - зазначила заступниця міністра.
"На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - вказала Маляр.
Нагадаємо
пригожин знову заявив про "виведення" ПВК "вагнер" з Бахмута.