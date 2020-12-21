В предвкушении новогодних праздников: врач рассказал, какой алкоголь нельзя смешивать

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"Если пьете - то что-то одно, и небольшими дозами, пусть это будет или вино, или шампанское, или водка, или коньяк. Не мешать в любом случае. Не могу советовать пить дешевое вино: нормальное вино... оно стоит немало, а дешевое, в подавляющем большинстве случаев - это порошки, к сожалению. Не экономьте на своем здоровье выбирая алкоголь - обращайте внимание на цену", - подчеркнул врач.

Карловский также отметил, что следует избегать сочетания зернового и виноградного алкоголя, а также с осторожностью относиться к пузырькам в газированных напитках, которыми часто запивают алкоголь.

"Не стоит сочетать зерновой и виноградный алкоголь. Однако, если это напиток одной концентрации по спирту, плюс и тот, и другой являются продуктом брожения - можно. А вот газированные и негазированные напитки точно не стоит совмещать. Углекислый газ повышает всасывание алкоголя в организме и если пить шампанское, а потом водку - можно нанести вред организму. Вы быстро опьянеете", - отметил врач.

Напомним, эксперты назвали культовый украинский новогодний алкоголь.

Ранее эксперты ликеро-водочного завода PRIME дали несколько советов, которые помогут как можно дольше не пьянеть.