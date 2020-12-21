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У передчутті новорічних свят: лікар розповів, який алкоголь не можна змішувати

Київ • УНН

 • 27479 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. В очікування новорічних свят українці вже почали формувати списки гастрономічного та алкогольного меню. Лікар Олександр Карловський розповів УНН, які алкогольні напої не можна змішувати, а також, чи можна змішувати зерновий і виноградний алкоголь.

У передчутті новорічних свят: лікар розповів, який алкоголь не можна змішувати

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"Якщо п’єте – щось одне, і невеликими дозами, хай це буде або вино, або шампанське, або горілка, або коньяк. Не мішати у будь-якому випадку. Не можу радити пити дешеве вино: нормальне вино... воно коштує чимало, а дешеве, у переважній більшості випадків – це порошки, на жаль. Не економте на своєму здоров'ї обираючи алкоголь – звертайте увагу на ціну", - підкреслив лікар.

Карловський також наголосив, що варто уникати поєднання зернового і виноградного алкоголю, а також з обережністю ставитись до бульбашок у газованих напоях, якими часто запивають алкоголь.

"Не варто поєднувати зерновий та виноградний алкоголь. Однак, якщо це напій однієї концентрації по спирту, плюс і той, і той є продуктом бродіння – то можна. А от газовані й негазовані напої точно не варто поєднувати. Вуглекислий газ підвищує всмоктування алкоголю в організмі, і якщо пити шампанське, а потім горілку – можна завдати шкоди організму. Ви швидко сп'янієте", - зазначив лікар.

Нагадаємо, експерти назвали культовий український новорічний алкоголь

Раніше експерти лікеро-горілчаного заводу PRIME дали кілька порад, які допоможуть якомога довше не п'яніти.

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