В ПАСЕ призвали РФ возобновить расследование убийства Немцова

КИЕВ. 28 мая. УНН. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека 28 мая призвал Кремль по новой открыть и продолжить расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.