До Конгресу США внесли резолюцію про санкції щодо причетних до вбивства Нємцова

Відзначається, що документ був представлений з нагоди четвертої річниці загибелі російського політика. У тексті законодавці виступають із засудженням російської влади, які, за їхньою версією, приховали обставини гучного вбивства.

При цьому члени Конгресу закликали уряд США "під час будь-яких контактів з урядом Російської Федерації піднімати питання вбивства Нємцова і наголошувати на необхідності залучення замовників і виконавців до відповідальності".

Крім цього, сенатори і конгресмени закликають уряд Росії "провести незалежне міжнародне розслідування вбивства Бориса Нємцова за сприяння ОБСЄ та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)", а також закликають "держсекретаря і міністра фінансів (США) використовувати свої повноваження в рамках Акту Магнітського і Глобального акту Магнітського для введення санкцій проти осіб, які будуть визначені як причетні до вбивства Бориса Нємцова". Також законодавці хочуть доручити держсекретареві і директору Національної розвідки США підготувати доповідь, який би містив докладні обставини вбивства.

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Резолюції Палати представників і Сенату, які приймаються окремо в кожній палаті Конгресу, не мають юридичної сили і носять рекомендаційний характер. Таким чином законодавці висловлюють свою позицію з того чи іншого питання, а виконавча гілка влади в праві ігнорувати такого роду документи.

Співголова партії "Парнас" Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Московський окружний військовий суду 13 липня 2017 року на підставі обвинувального вердикту присяжних засудив виконавців злочину Заура Дадаева, братів Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років в колонії строгого режиму.

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Нагадаємо, у столиці Росії Москві десятки людей прийшли пізно ввечері 27 лютого на Великий Москворецький міст, щоб вшанувати хвилиною мовчання пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова. Акція відбулася рівно о 23:31, саме в цей час чотири роки тому був убитий політик.