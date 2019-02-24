На "марші Нємцова" в Москві підняли українські прапори і плакати Сенцова

"Марш пам'яті Бориса Нємцова проходить в Москві. Серед учасників - активісти, які вимагають обміну українських політв'язнів на росіян", - пише видання.

Так само на фотографіях з маршу видно людей з прапорами України та великим плакатом із зображенням політв'язня, режисера Олега Сенцова. Активісти несуть плакати із зображенням і інших українських в'язнів.

Станом на 13:30, за київським часом, в московському марші взяли участь понад 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, 24 лютого по всій Росії проходять акції в пам'ять по відомому російському політику, опозиціонеру, державному та громадському діячу Борису Нємцову.

Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.





Марш пам'яті Бориса Нємцова проходить в Москві. Серед учасників - активісти, які вимагають обміну українських політв'язнів на росіян. https://t.co/QQHn460g1B pic.twitter.com/Yhmhk7pGiv