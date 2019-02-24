На "марші Нємцова" в Москві підняли українські прапори і плакати Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Москві почався марш пам'яті Бориса Нємцова. Участь в ньому взяли і активісти, що вимагають обміну українських політв'язнів на росіян, передає УНН з посиланням на "Радіо Свободу".
"Марш пам'яті Бориса Нємцова проходить в Москві. Серед учасників - активісти, які вимагають обміну українських політв'язнів на росіян", - пише видання.
Так само на фотографіях з маршу видно людей з прапорами України та великим плакатом із зображенням політв'язня, режисера Олега Сенцова. Активісти несуть плакати із зображенням і інших українських в'язнів.
Станом на 13:30, за київським часом, в московському марші взяли участь понад 10 тисяч осіб.
Нагадаємо, 24 лютого по всій Росії проходять акції в пам'ять по відомому російському політику, опозиціонеру, державному та громадському діячу Борису Нємцову.
Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.
Марш пам'яті Бориса Нємцова проходить в Москві. Серед учасників - активісти, які вимагають обміну українських політв'язнів на росіян. https://t.co/QQHn460g1B pic.twitter.com/Yhmhk7pGiv- Радіо Свобода (@SvobodaRadio) 24 лютого 2019 р