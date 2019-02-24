На "марше Немцова" в Москве подняли украинские флаги и плакаты Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Москве начался марш памяти Бориса Немцова. Участие в нём приняли и активисты, требующие обмена украинских политзаключенных на россиян, передаёт УНН со ссылкой на “Радио Свободу”.
“Марш памяти Бориса Немцова проходит в Москве. Среди участников — активисты, требующие обмена украинских политзаключенных на россиян”, — пишет издание.
Так же на фотографиях с марша видно людей с флагами Украины и большим плакатом с изображением политзаключённого, режисёра Олега Сенцова. Активисты несут плакаты с изображением и других украинских узников.
По состоянию на 13:30, по киевскому времени, в московском марше приняли участие более 10 тысяч человек.
Напомним, 24 февраля по всей России проходят акции в память об известном российском политике, оппозиционере, государственном и общественном деятеле Борисе Немцове.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.
Марш памяти Бориса Немцова проходит в Москве. Среди участников - активисты, требующие обмена украинских политзаключенных на россиян. https://t.co/QQHn460g1B pic.twitter.com/Yhmhk7pGiv— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 24 февраля 2019 г.