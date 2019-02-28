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В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях в отношении причастных к убийству Немцова

В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях в отношении причастных к убийству Немцова

Киев  •  УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Резолюция с призывом к нынешней американской администрации выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто причастен к этому преступлению, внесенная в среду в обе палаты Конгресса США. Автором документа в Палате представителей выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк), а автором сенатской версии — сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида), передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что документ был представлен по случаю четвертой годовщины гибели российского политика. В тексте законодатели выступают с осуждением российских властей, которые, по их версии, скрыли обстоятельства громкого убийства.

При этом члены Конгресса призвали правительство США “во время любых контактов с правительством Российской Федерации поднимать вопрос убийства Немцова и подчеркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности”.

Кроме этого, сенаторы и конгрессмены призывают правительство России “провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)”, а также призывают “госсекретаря и министра финансов (США) использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и Глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству Бориса Немцова”. Также законодатели хотят поручить госсекретарю и директору Национальной разведки США подготовить доклад, который бы содержал подробные обстоятельства убийства.

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Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти в праве игнорировать такого рода документы.

Сопредседатель партии “Парнас” Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевих, Темирлана Ескерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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Напомним, в столице России Москве десятки людей пришли поздно вечером 27 февраля на Большой Москворецкий мост, чтобы почтить минутой молчания память оппозиционного политика Бориса Немцова. Акция состоялась ровно в 23:31, именно в это время четыре года назад был убит политик.

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