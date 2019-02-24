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У Москві тисячі людей вийшли на марш пам'яті Нємцова, є затриманий

У Москві тисячі людей вийшли на марш пам'яті Нємцова, є затриманий

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Москві почався марш пам'яті Бориса Нємцова. Станом на 13:50 за московським часом, в ньому беруть участь 6,1 тисячі чоловік, передає УНН з посиланням на "Нову газету" .

Учасники акції скандують: "Росія буде вільною!", "Наше ім'я Борис Нємцов".

За інформацією видання, на акції в Москві присутні колона "Обмін всіх на всіх", учасники маршу з прапорами "Бессрочка" (учасники "безстроковий протест"), члени партій "Яблуко" і "солідарність", а також прихильники політика Олексія Навального.

Також є колона з чорним банером "Кожного пригадаємо", в ній люди стоять з чорно-білими портретами вбитих журналістів Анастасії Бабурової, Кирила Радченко, Олександра Расторгуєва, Владислава Лістьєва, Юрія Щекочихіна, Наталії Естемірової, Дмитра Холодова та інших.

У той же час, за інформацією "МБХ Медіа", на марш в Москві вийшло вже близько 8 тисяч осіб. Як повідомляє видання - вже є перший затриманий.

Акція пам'яті Бориса Нємцова в Петербурзі ще навіть не почалася, а місце її проведення вже заставлено спецтехнікою https://t.co/mOE7fppzRd pic.twitter.com/5E4ege4VKG

- МБХ Медіа (@MBKhMedia) 24 лютого 2019 р

У той же час, за даними "Білого лічильника", на Марш пам'яті Нємцова прийшли більше 10 тисяч осіб.

До 14:15 на територію маршу пам'яті Нємцова пройшли 10,2 тис. Учасників. Частина рамок закриті. Підрахунок триває. # БелийСчётчік # маршНемцова pic.twitter.com/tXTAJNjWRI

- # БелийСчётчік (@WhiteCounter) 24 лютого 2019 р


"Активіста затримали за те, що він приніс на акцію плакат з нецензурними висловлюваннями про Путіна", - пише видання.

Нагадаємо, 24 лютого по всій Росії проходять акції в пам'ять про відомого російському політику , опозиціонера, державному та громадського діяча Бориса Нємцова.

Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

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