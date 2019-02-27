Десятки людей провели хвилину мовчання на місці вбивства Нємцова

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У столиці Росії Москві десятки людей прийшли пізно ввечері 27 лютого на Великий Москворецький міст, щоб вшанувати хвилиною мовчання пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова. Акція відбулася рівно о 23:31, саме в цей час чотири роки тому був убитий політик. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.