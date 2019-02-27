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Десятки людей провели хвилину мовчання на місці вбивства Нємцова

Десятки людей провели хвилину мовчання на місці вбивства Нємцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У столиці Росії Москві десятки людей прийшли пізно ввечері 27 лютого на Великий Москворецький міст, щоб вшанувати хвилиною мовчання пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова. Акція відбулася рівно о 23:31, саме в цей час чотири роки тому був убитий політик. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Удень 27 лютого до місця вбивства Нємцова поклали квіти дипломатичні представники США, Нової Зеландії, Австралії, Швеції, Литви та інших країн. А в Нижньому Новгороді на будинку, в якому жив Борис Нємцов, встановили меморіальну доску з барельєфом політика.

Борис Нємцов був убитий кількома пострілами пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, які були визнані винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.

Як повідомляв УНН, на "марші Нємцова" в Москві підняли українські прапори і плакати Сенцова.

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