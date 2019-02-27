Десятки людей провели минуту молчания на месте убийства Немцова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В столице России Москве десятки людей пришли поздно вечером 27 февраля на Большой Москворецкий мост, чтобы почтить минутой молчания память оппозиционного политика Бориса Немцова. Акция состоялась ровно в 23:31, именно в это время четыре года назад был убит политик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Днем 27 февраля к месту убийства Немцова возложили цветы дипломатические представители США, Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Литвы и других стран. А в Нижнем Новгороде на доме, в котором жил Борис Немцов, установили мемориальную доску с барельефом политика.
Борис Немцов был убит несколькими выстрелами поздно вечером 27 февраля 2015. В деле об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.
Как сообщал УНН, в "марше Немцова" в Москве подняли украинские флаги и плакаты Сенцова.