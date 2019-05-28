У ПАРЄ закликали РФ відновити розслідування вбивства Нємцова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань і прав людини 28 травня закликав Кремль по новій відкрити та продовжити розслідування вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву, опубліковану на сайті організації.
Зазначається, що доповідь литовця Емануеліса Зінгеріса на зустрічі в Парижі, схвалив Комітет. У ПАРЄ дійшли до висновку, що "не всі відповідні аспекти справи були розслідувані, а тому не була розкрита повна правда".
У свою чергу, доклад містить твердження, що слідство РФ не змогло ідентифікувати і знайти можливі відеодокази, в тому числі від ФСБ, яка відповідає за безпеку Кремля, біля якого і вбили Нємцова.
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Зокрема, російські слідчі не змогли допитати всіх можливих свідків вбивства, особливо тих, які були на мосту під час нападу. Не змогли вони допитати і водіїв, що проїжджали біля місця злочину. У доповіді стверджуться, що судово-медична експертиза куль та гільз, а також поранень на тілі Нємцова має порушення і невідповідності.
У ПАРЄ акцентували увагу на "суттєвих невідповідностях та суперечностях" у даних основних свідків.
У тексті документу йдеться про те, що двоє безпосередньо причетних до вбивства нападників, стрілок Заур Дадаєв і водій чеченської армії Руслан Мухудінов, були "тісно пов'язані з вищим військовим керівництвом і політичною владою у Чечні".
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Схвалену комітетом ПАРЄ доповідь планують обговорити на пленарному засіданні органу на прикінці червня, 27 числа у Страсбурзі.
Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий кількома пострілами пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, які були визнані винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.
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