У ПАРЄ закликали РФ відновити розслідування вбивства Нємцова

Зазначається, що доповідь литовця Емануеліса Зінгеріса на зустрічі в Парижі, схвалив Комітет. У ПАРЄ дійшли до висновку, що "не всі відповідні аспекти справи були розслідувані, а тому не була розкрита повна правда".

У свою чергу, доклад містить твердження, що слідство РФ не змогло ідентифікувати і знайти можливі відеодокази, в тому числі від ФСБ, яка відповідає за безпеку Кремля, біля якого і вбили Нємцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На "марші Нємцова" в Москві підняли українські прапори і плакати Сенцова

Зокрема, російські слідчі не змогли допитати всіх можливих свідків вбивства, особливо тих, які були на мосту під час нападу. Не змогли вони допитати і водіїв, що проїжджали біля місця злочину. У доповіді стверджуться, що судово-медична експертиза куль та гільз, а також поранень на тілі Нємцова має порушення і невідповідності.

У ПАРЄ акцентували увагу на "суттєвих невідповідностях та суперечностях" у даних основних свідків.

У тексті документу йдеться про те, що двоє безпосередньо причетних до вбивства нападників, стрілок Заур Дадаєв і водій чеченської армії Руслан Мухудінов, були "тісно пов'язані з вищим військовим керівництвом і політичною владою у Чечні".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Конгресу США внесли резолюцію про санкції щодо причетних до вбивства Нємцова

Схвалену комітетом ПАРЄ доповідь планують обговорити на пленарному засіданні органу на прикінці червня, 27 числа у Страсбурзі.

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий кількома пострілами пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, які були визнані винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Убивство Нємцова: Путін дав орден слідчому