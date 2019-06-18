В партии "Слуга народа" рассказали, как будут бороться с "кнопкодавством"

На вопрос, как можно контролировать вопрос прогулов депутатов и "кнопкодавство", Разумков ответил: "У меня позиция простая - я бы выгонял".

"Для этого надо принять ряд изменений в действующее законодательство, в частности, мы об этом говорили в рамках президентской кампании, и планируем это делать, когда придем в парламент, - это закон об отзыве депутатов", - добавил Разумков.

По его словам, народные депутаты, которые не выполняют нормы трудового кодекса, не должны находиться в парламенте.

"Дело в том, что народных депутатов мы не можем уволить. На работу не ходят - а уволить их можно только через пять лет. Поэтому, народный депутат, который не выполняет нормы трудового кодекса, не должен там (в парламенте - ред. ) сидеть", - пояснил Разумков.

За "кнопкодавство", по его словам, тоже должно быть жесткое наказание вплоть до лишения депутатского мандата. Одним из вариантов борьбы с "кнопкодавством" Разумков назвал систему голосования отпечатками пальцев, которая уже установлена в парламенте, но не работает.

Напомним, у Президента подготовили законопроект об ответственности за кнопкодавство.