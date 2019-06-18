В партии "Слуга народа" рассказали, как будут бороться с "кнопкодавством"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Народных депутатов, которые не выполняют нормы трудового кодекса и занимаются "кнопкодавством", необходимо лишать депутатских мандатов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время часовой сессии ответов на вопросы, передает УНН.
На вопрос, как можно контролировать вопрос прогулов депутатов и "кнопкодавство", Разумков ответил: "У меня позиция простая - я бы выгонял".
"Для этого надо принять ряд изменений в действующее законодательство, в частности, мы об этом говорили в рамках президентской кампании, и планируем это делать, когда придем в парламент, - это закон об отзыве депутатов", - добавил Разумков.
По его словам, народные депутаты, которые не выполняют нормы трудового кодекса, не должны находиться в парламенте.
"Дело в том, что народных депутатов мы не можем уволить. На работу не ходят - а уволить их можно только через пять лет. Поэтому, народный депутат, который не выполняет нормы трудового кодекса, не должен там (в парламенте - ред. ) сидеть", - пояснил Разумков.
За "кнопкодавство", по его словам, тоже должно быть жесткое наказание вплоть до лишения депутатского мандата. Одним из вариантов борьбы с "кнопкодавством" Разумков назвал систему голосования отпечатками пальцев, которая уже установлена в парламенте, но не работает.
Напомним, у Президента подготовили законопроект об ответственности за кнопкодавство.