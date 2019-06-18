У партії "Слуга народу" розповіли, як будуть боротися з "кнопкодавством"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народних депутатів, які не виконують норми трудового кодексу та займаються "кнопкодавством", необхідно позбавляти депутатських мандатів. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час годинної сесії відповідей на запитання, передає УНН.
На питання, як можна контролювати питання прогулів депутатів та "кнопкодавство", Разумков відповів: "У мене позиція проста – я би виганяв".
"Для цього треба прийняти ряд змін у діюче законодавство, зокрема, ми про це говорили у рамках президентської кампанії, і плануємо це робити, коли прийдемо в парламент, - це закон про відкликання депутатів", - додав Разумков.
За його словами, народні депутати, які не виконують норми трудового кодексу, не повинні знаходитися у парламенті.
"Справа в тому, що народних депутатів ми не можемо звільнити. На роботу не ходять – а звільнити їх можна тільки через п’ять років. Тому, народний депутат, який не виконує норми трудового кодексу, не повинен там (у парламенті – ред.) сидіти", - пояснив Разумков.
За "кнопкодавство", за його словами, теж має бути жорстке покарання аж до позбавлення депутатського мандату. Одним з варіантів боротьби з "кнопкодавством" Разумков назвав систему голосування відбитками пальців, яка вже встановлена у парламенті, але не працює.
Нагадаємо, у Президента підготували законопроект про відповідальність за кнопкодавство.