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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Париже мужчина с ножом напал на охранников вокзала: его пришлось подстрелить

Киев • УНН

 • 16874 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники службы безопасности парижского вокзала Сен-Лазар подстрелили мужчину, напавшего на них с ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

В Париже мужчина с ножом напал на охранников вокзала: его пришлось подстрелить

Детали

Инцидент произошел вечером 1 ноября на парижском вокзале Сен-Лазар.

Сотрудники службы безопасности вокзала сделали замечание мужчине без защитной маски. После требования охранников одеть маску нарушитель достал нож и попытался на них напасть. Свои действия он сопровождал криком "Аллах Акбар!".

Один из работников службы безопасности вынужден был выстрелить в нападающего.

Как сообщают, мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

Напомним

26 октября в Вене 35-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения получили две женщины и двое мужчин в возрасте от 48 до 64 лет. Их госпитализировали, угрозы для жизни нет.

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