В Париже мужчина с ножом напал на охранников вокзала: его пришлось подстрелить

Детали

Инцидент произошел вечером 1 ноября на парижском вокзале Сен-Лазар.

Сотрудники службы безопасности вокзала сделали замечание мужчине без защитной маски. После требования охранников одеть маску нарушитель достал нож и попытался на них напасть. Свои действия он сопровождал криком "Аллах Акбар!".

Один из работников службы безопасности вынужден был выстрелить в нападающего.

Как сообщают, мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

Напомним

26 октября в Вене 35-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения получили две женщины и двое мужчин в возрасте от 48 до 64 лет. Их госпитализировали, угрозы для жизни нет.