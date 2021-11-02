В Париже мужчина с ножом напал на охранников вокзала: его пришлось подстрелить
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники службы безопасности парижского вокзала Сен-Лазар подстрелили мужчину, напавшего на них с ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
Инцидент произошел вечером 1 ноября на парижском вокзале Сен-Лазар.
Сотрудники службы безопасности вокзала сделали замечание мужчине без защитной маски. После требования охранников одеть маску нарушитель достал нож и попытался на них напасть. Свои действия он сопровождал криком "Аллах Акбар!".
Один из работников службы безопасности вынужден был выстрелить в нападающего.
Как сообщают, мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.
Напомним
26 октября в Вене 35-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения получили две женщины и двое мужчин в возрасте от 48 до 64 лет. Их госпитализировали, угрозы для жизни нет.