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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Зайшов в ресторан та схопив ніж: у Відні чоловік поранив чотирьох людей

Київ • УНН

 • 17454 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В австрійській столиці Відні у вівторок, 26 жовтня, 35-річний чоловік напав із ножем на перехожих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Австрійське агенство друку.

Зайшов в ресторан та схопив ніж: у Відні чоловік поранив чотирьох людей

Деталі

Поранення отримали чотири особи. Зазначається, що чоловік зайшов у закусочну в центрі міста близько 14 години та схопив ніж, після чого присутні люди вибігли на двір. Тоді він також залишив ресторан та напав на чотирьох випадкових людей.

Жертвами нападу стали дві жінки та двоє чоловіків віком від 48 до 64 років. Їх госпіталізували, загрози життю немає.

Відомо, що зловмисник є громадянином Австрії. Також повідомляється, що затриманий чоловік має порушення психічного здоров’я.

Нагадаємо

У Києві під час посадки у маршрутку між двома пасажирами виник конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.

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