Зайшов в ресторан та схопив ніж: у Відні чоловік поранив чотирьох людей

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Поранення отримали чотири особи. Зазначається, що чоловік зайшов у закусочну в центрі міста близько 14 години та схопив ніж, після чого присутні люди вибігли на двір. Тоді він також залишив ресторан та напав на чотирьох випадкових людей.

Жертвами нападу стали дві жінки та двоє чоловіків віком від 48 до 64 років. Їх госпіталізували, загрози життю немає.

Відомо, що зловмисник є громадянином Австрії. Також повідомляється, що затриманий чоловік має порушення психічного здоров’я.

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