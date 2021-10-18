У Києві чоловік вдарив ножем у живіт пасажира маршрутки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві під час посадки у маршрутку між двома пасажирами виник конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Києва.
Цитата:
“До Дніпровського управління поліції ГУНП у місті Києві надійшла інформація про те, що на зупинці громадського транспорту поблизу станції метро "Лівобережна“ ножем поранили чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, на місце виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
“Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт. Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню. Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що наразі інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Доповнення
У Києві чоловік вдарив ножем знайомого, той — загинув.