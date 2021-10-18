В Киеве мужчина ударил ножом в живот пассажира маршрутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киеве во время посадки в маршрутку между двумя пассажирами возник конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.
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"В Днепровское управление полиции ГУНП в городе Киеве поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта возле станции метро "Левобережная" ножом ранили мужчину", - говорится в сообщении.
Детали
Так, на место выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
"Предварительно установлено, что во время посадки в маршрутное транспортное средство между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего для оказания медицинской помощи госпитализировали в больницу. Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям. Им оказался уроженец Полтавской области, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что сейчас информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. После проверки событию будет дана правовая квалификация.
Дополнение
В Киеве мужчина ударил ножом знакомого, тот - погиб.