Побилися через жінку: у Києві чоловік вдарив ножем товариша, той - загинув

Деталі

Попередньо між ними виник конфлікт, як каже затриманий, через жінку. Його опонент наніс йому чимало ударів і аби захиститись другий дістав ніж. Сам чоловік каже, що вдарив ножем у ногу, однак за словами лікарів у постраждалого було поранення у живіт. Він втратив багато крові і помер по дорозі у лікарню.

Підозрюваного затримано, він свою провину визнає, однак каже не хотів вбивати, лише захищався. На місці працює поліція. Жінка, через яку ймовірно стався конфлікт також дає свідчення, попередньо, має ознаки сп'яніння.

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Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.