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Подрались из-за женщины: в Киеве мужчина ударил ножом товарища, тот - погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина погиб во время драки с бывшим товарищем. На месте работает полиция, передает УНН.

Детали

Предварительно между ними возник конфликт, как говорит задержанный, из-за женщины. Его оппонент нанес ему немало ударов и чтобы защититься второй достал нож. Сам мужчина говорит, что ударил ножом в ногу, однако, по словам врачей, у пострадавшего было ранение в живот. Он потерял много крови и скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый задержан, он свою вину признает, однако говорит не хотел убивать, лишь защищался. На месте работает полиция. Женщина, из-за которой вероятно произошел конфликт также дает показания, предварительно, имеет признаки опьянения.

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Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

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