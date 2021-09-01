У столиці жінка, яка перебігала дорогу потрапила під авто

Деталі

За словами водія він почав руху на зелене світло як зненацька перед ним вибігла жінка.

Зреагувати, як він повідомив, не встиг. Стався удар і пішохід вдарилася головою об асфальт. Поруч їхала швидка, бригада якої одразу надала допомогу потерпілій. Свідки кажуть літня жінка бігла через дорогу маневруючи між транспортом. На місці працює поліція.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

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