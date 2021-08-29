Подвійна ДТП у Києві: авто влетіло у машину, яка зупинилася через іншу аварію

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Водій Kia на великій швидкості протаранив припаркований автомобіль Renault і врізався у відбійник.

За словами очевидців, водій Renault зупинився третім рядом, бо став свідком ДТП двох авто. Не пройшло і декілька хвилин, як у нього ззаду на великій швидкості влітає Kia, водій якої втрачає керування і таранить відбійник.

Дивом обійшлось без травм, та от у водія були ознаки сп'яніння. Згодом він хотів довести, що за кермом був його друг, але за повідомленнями, патрульні йому не повірили. Проходити тест на стан сп'яніння той відмовився.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.