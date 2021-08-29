Двойное ДТП в Киеве: автомобиль влетел в машину, остановившуюся из-за другой аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Двойное ДТП произошло на проспекте Бажана в столице ночью, пишет УНН.
Детали
Водитель Kia на большой скорости протаранил припаркованный автомобиль Renault и врезался в отбойник.
По словам очевидцев, водитель Renault остановился третьим рядом, потому что стал свидетелем ДТП двух автомобилей. Не прошло и несколько минут, как в него сзади на большой скорости влетает Kia, водитель которого теряет управление и таранит отбойник.
Чудом обошлось без травм, но вот у водителя были признаки опьянения. Впоследствии он хотел доказать, что за рулем был его друг, но по сообщениям, патрульные не поверили. Проходить тест на состояние опьянения он отказался.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.