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В столице женщина, перебегавшая дорогу попала под авто

В столице женщина, перебегавшая дорогу попала под авто

Киев  •  УНН

 • 14743 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В столице возле станции метро “Героев Днепра” женщина, перебегавшая дорогу, попала под авто, пишет УНН.

Детали

По словам водителя он начал движения на зеленый свет как неожиданно перед ним выбежала женщина.

Среагировать, как он сообщил, не успел. Произошел удар и пешеход ударилась головой об асфальт. Рядом ехала скорая, бригада которой сразу оказала помощь пострадавшей. Свидетели говорят летняя женщина бежала через дорогу маневрируя между транспортом. На месте работает полиция.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

В Киеве авто влетело в машину, которая остановилась из-за другой аварии.

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