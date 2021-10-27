Зашел в ресторан и схватил нож: в Вене мужчина ранил четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В австрийской столице Вене во вторник, 26 октября, 35-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Детали
Ранения получили четыре человека. Отмечается, что мужчина зашел в закусочную в центре города около 14 часов и схватил нож, после чего люди выбежали во двор. Тогда он также покинул ресторан и напал на четырех случайных людей.
Жертвами нападения стали две женщины и двое мужчин от 48 до 64 лет. Их госпитализировали, угрозы для жизни нет.
Известно, что злоумышленник является гражданином Австрии. Также сообщается, что задержанный мужчина имеет нарушение психического здоровья.
Напомним
В Киеве во время посадки в маршрутку между двумя пассажирами возник конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот.