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У Парижі чоловік із ножем напав на охоронців вокзалу: його довелося підстрелити

Київ • УНН

 • 16874 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники служби безпеки паризького вокзалу Сен-Лазар підстрелили чоловіка, який напав на них із ножем. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.

У Парижі чоловік із ножем напав на охоронців вокзалу: його довелося підстрелити

Деталі

Інцидент стався ввечері 1 листопада на паризькому вокзалі Сен-Лазар. 

Співробітники служби безпеки вокзалу зробили зауваження чоловіку без захисної маски. Після вимоги охоронців одягнути маску порушник дістав ножа і спробував на них напасти. Свої дії він супроводжував вигуком "Аллах акбар!". 

Один із працівників служби безпеки був змушений вистрілити у нападника.

Як повідомляють, чоловік перебуває в реанімації у критичному стані.

Нагадаємо

26 жовтня у Відні 35-річний чоловік напав із ножем на перехожих. Поранення дістало двоє жінок та двоє чоловіків віком від 48 до 64 років. Їх госпіталізували, загрози життю немає.

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