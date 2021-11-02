У Парижі чоловік із ножем напав на охоронців вокзалу: його довелося підстрелити
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники служби безпеки паризького вокзалу Сен-Лазар підстрелили чоловіка, який напав на них із ножем. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.
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Інцидент стався ввечері 1 листопада на паризькому вокзалі Сен-Лазар.
Співробітники служби безпеки вокзалу зробили зауваження чоловіку без захисної маски. Після вимоги охоронців одягнути маску порушник дістав ножа і спробував на них напасти. Свої дії він супроводжував вигуком "Аллах акбар!".
Один із працівників служби безпеки був змушений вистрілити у нападника.
Як повідомляють, чоловік перебуває в реанімації у критичному стані.
Нагадаємо
26 жовтня у Відні 35-річний чоловік напав із ножем на перехожих. Поранення дістало двоє жінок та двоє чоловіків віком від 48 до 64 років. Їх госпіталізували, загрози життю немає.