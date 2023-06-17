У оккупантов новый порядок лечения раненых: эвакуации в рф подлежат только офицеры - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Чтобы скрыть потери на поле боя, враг создал новый порядок оказания помощи раненым. В частности, перевозке в больницы рф подлежат только офицеры. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в рф подлежат исключительно офицеры”, - говорится в сообщении.
Детали
Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины. Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, которые используются ими как госпитали.
Напомним
Во временный оккупированный Луганск оккупанты привезли два мобильных крематория для уничтожения тел собственных погибших.