У окупантів новий порядок лікування поранених: евакуації до рф підлягають лише офіцери - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Аби приховати втрати на полі бою, ворог створив новий порядок надання допомоги пораненим. Зокрема, перевезенню до лікарень рф підлягають лише офіцери. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до рф підлягають виключно офіцери”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як шпиталями.
Нагадаємо
До тимчасового окупованого Луганська окупанти привезли два мобільні крематорії для знищення тіл власних загиблих.