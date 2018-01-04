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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В одном из зоопарков США гепард родила рекордное количество детенышей

Киев • УНН

 • 26524 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Самка гепарда в зоопарке американского Сент-Луиса родила 8 детенышей - рекордное количество для гепардов в неволе. Об этом сообщает официальный сайт зоопарка, передает УНН.

В одном из зоопарков США гепард родила рекордное количество детенышей

Так на свет появились 3 самца и 5 самок.

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По информации Ассоциации зоопарков и террариумов это наибольшее количество потомства по сравнению с предыдущими задокументированы 430 случаями родов этого вида в США. Обычно в неволе гепард может родить 3-4 детеныша.

Мать и детеныши чувствуют себя хорошо и будут находиться в частном родильном приюте следующие несколько месяцев.

 

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