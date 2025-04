У одному із зоопарків США гепард народила рекордну кількість дитинчат

Так, на світ з'явилися 3 самця і 5 самок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд відмовився визнати слонів особистостями

За інформацією Асоціації зоопарків та тераріумів це найбільша кількість потомства у порівнянні з попередніми задокументованими 430 випадками пологів цього виду в США. Зазвичай у неволі гепард може народити 3-4 дитинчати.

Мати і дитинчата почувають себе добре і перебуватимуть в приватному пологовому притулку наступні кілька місяців.

Now that the “cats are out of the bag,” we are happy to share a more recent video of the eight cheetah cubs. Here they are at three weeks old with mom, Bingwa. The cheetah family is bonding in their maternity den behind the scenes, & we will keep you updated on the cubs’ progress pic.twitter.com/iQvTCwvoWC

— Saint Louis Zoo (@stlzoo) 3 січня 2018 р.